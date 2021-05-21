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На площі Ринок відреставрували історичну дерев’яну браму

Вероніка Рой

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У Львові у будинку площі Ринок, 31 відреставрували історичну браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

«Ці дубові двері буди вщент знищені. Тут регулярно збираються гучні компанії, які раніше їх просто вибивали ногами, щоб потрапити у під’їзд. Тож ця брама була понівечена: не тільки зафарбована графіті, а й розламана на частини. Теж саме стосується каркасу дверей. Попри те, нам вдалося їх відновити з мінімальними замінами автентичної деревини: замінили лише ручки, нижні накладки та нащільну планку», – розповів реставратор Олександр Савчук.

Окрім того, на дверях відновили автентичні грати та поставили нове фацетоване скло. А щоб можна було його помити реставратори відновили спеціальні віконця, які раніше мали ці двері, однак були знищені.

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«Загалом реставрація брами коштувала 50 625 грн. З них місто оплатило 70%, відтак мешканцям довелося додати понад 15 000 грн свого внеску», – зазначив директор  ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, цьогоріч ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про п’ять кольорових автентичних брам 2020 року, які відновили у Львові.

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Фото: Бюро спадщини

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