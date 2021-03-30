На Лисенка відновили історичну браму

У Львові відреставрували дерев’яну дубову браму будинку на вулиці Лисенка, 32. Про це Львівському порталу повідомили в Бюро спадщини.

«Ця брама, як і інші, була занедбаною із втраченими декоративними елементами. Так, у ній були пошкоджені місця врізок замків. Також ми реставрували елементи нащільних планок. Окрім того, заміни вимагали цокольні дошки»,- розповів реставратор Ростислав Малецький.

За словами фахівця, реставрації вимагала одна сторона коробки дверей, яка зігнила.

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«На цих дверях зірваними були деякі замки, які довелося замінювати, також ми відновили шпінгалети, а ще переклеїли тахлі і оновили їх – у деяких місцях вони були потріскані. Також понищеними були металеві решітки, з яких була вирвана частина декоративних елементів», – розповідає реставратор.

Ця брама має також кілька унікальних особливостей. Зокрема, у неї нестандартне рішення світлика.

«У цій брамі світлик різьблений, а сам фасон брами характерний для дверей вулиць за периметром – Личаківська-Лисенка-Просвіти. Вони унікальні тим, що внизу мають особливі тахлі, які не були характерними для австрійського чи польського періодів. Вони – самобутні», – пояснює Ростислав Малецький.

Ще одна особливість дверей – елементи плюща на декоративних елементах.

«Цей сецесійний будинок має на фасаді навколо брами елементи декору у вигляді цієї рослини. Також плющ зображений і на дерев’яних декоративних елементах цієї брами. На додаток, вони простежуються і на кованих частинах», – додає Ростислав Малецький.

Реставраційні роботи цієї брами коштували майже 58 000 грн, з яких мешканці оплатили 30% – це майже 17 400 грн, іншу частину покрив бюджет міста.

Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відновили понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почне діяти програма, у межах якої місто даватиме кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

(Так брама виглядала до реставрації)

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Фото: Бюро спадщини