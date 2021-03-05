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У Львові відновили ще одні історичні двері: цього разу на вулиці Павлова

Юлія Осим

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У Львові побільшало на одну відновлену історичну браму. Цього разу реставрували дубові двері у будинку на вулиці Павлова, 6ц. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Бюро спадщини.

Раніше ці двері невдало переробляли у радянські часи. Внизу брами мали би бути тахлі, які колись забили дерев’яною вагонкою ззовні. А ззаду прибили ще й бляху. За словами реставратора, брама була знищена на 60%. Довелося виготовити нові тахлі та усунути пошкодження від цвяхів.

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«Також був сильно зруйнований низ брами, зокрема, планки на нижній частині та місця, де були кодові замки. А ще ми відновили світлик і загалом елементи, яких не вистачало», ол – розповів реставратор Андрій Федоришин.

Окрім того, реставратори відчистили історичну браму від графітті. Загалом роботи тривали упродовж місяця.

Нагадаємо, що відновлення історичних дверей у будинках міста здійснюється у межах програми співфінансування з мешканцями. Вартість реставрації дверей на Павлова обійшлася у майже 43 тис. грн.

Фото Бюро спадщини

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