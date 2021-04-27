У Львові відреставрували ще одну дерев’яну браму

У житловому будинку на вул. Героїв Майдану, 40, що відразу біля Академії сухопутних військ, відреставрували старовинні дерев’яні двері. Про це Львівському порталу повідомили у Бюро спадщини.

Як розповідають реставратори, дубові вхідні двері були у вкрай занедбаному стані: у місцях кріплення металевих елементів утворилися тріщини, частина деревини зруйнувалась, а також втрачено навколовіконне обрамлення.

«Ці дубові двері були сильно пошкоджені, відтак довелося замінити близько 20% деревини. Зокрема, було втрачене обрамлення навколо вікон, яке довелося відновлювати за спогадами мешканців. Також були пошкоджені ручки. Ми замінили їх на нові, залишивши автентичне кріплення. Довелося змінити на нові латунні накладки внизу на дверях, адже попередні не підлягали відновленню», – розповів реставратор Ярослав Зубрицький.

Всі роботи обійшлися у 49 500 грн, їх виконували у межах міської програми співфінансування: 70% оплачує мерія, інші 30% – самі мешканці будинку.

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Нагадаємо, протягом 2020 року у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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Фото: Бюро спадщини