Південноафриканська мутація Covid може бути стійкішою до вакцини Pfizer

За попередніми даними фахівців Тель-Авівського університету, південноафриканський штам коронавірусу B.1.351 може «обходити» вакцину від Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє УП з посиланням на Reuters.

Наголошується, що через невелику кількість випадків, які вивчалися, результати наразі не можна назвати репрезентативними.

У дослідженні, що опублікували в суботу, порівнюються дані 400 людей (яким діагностували COVID-19 через два тижні або більше після того, як ті отримали одну або дві дози вакцини), проти такої ж кількості невакцинованих пацієнтів, хворих на коронавірус.

Дослідники Тель-Авівського університету та найбільшого постачальника медичних послуг Ізраїлю Clalit виявили, що серед вакцинованих двома дозами вакцини людей рівень поширеності штаму B.1.351 був у 8 разів вищий, ніж у невакцинованих – 5,4% проти 0,7%.

Реклама партнерів

З огляду на такі дані фахівці допустили, що вакцина Pfizer може бути менш ефективною проти південноафриканського варіанту Covid.

«Ми виявили непропорційно вищий показник південноафриканського варіанту Covid серед людей, щеплених другою дозою вакцини, порівняно з невакцинованою групою. Це означає, що південноафриканський варіант здатний певною мірою прорвати захист від вакцини», – зазначають дослідники.

У Тель-Авівському університеті нагадали, що в дослідженні брала участь невелика кількість людей, інфікованих південноафриканським варіантом вірусу, через його непоширеність в Ізраїлі.

Також фахівці наголосили, що їх дослідження не мало на меті визначати ефективність вакцини проти будь-якого штаму Covid-19 і вивчався не загальний рівень зараження після щеплення, а лише дані людей, які отримали позитивний тест на COVID-19.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна підписала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer. Він запевнив, що вже незабаром Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer.

Зазначимо, вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення безкоштовно роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 7 квітня Covid-щеплення в Україні зробили 320 265 людям, лише двоє із них отримали необхідні дві дози вакцини. Максим Степанов заявляв, що не задоволений темпами вакцинації у державі.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, також нам обіцяють ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має вже у квітні. Останні дослідження показали, що вакцина Pfizer ефективна на 94%.

Нагадаємо, на закупівлю за кордоном вакцини від коронавірусу Україна витратила вже майже 1,6 млрд грн, а це 40% від виділених під це коштів.

Тим часом днями Максим Степанов заявив, що в українських лікарнях вже немає можливості облаштовувати нові ліжка з киснем для хворих на коронавірус. Медична система досягла свого максимуму.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.