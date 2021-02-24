В Україні зробили перше щеплення від COVID

В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Препарат вкололи лікарю-реаніматологу опорної по коронавірусу Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку. Про це пише LB.ua.

Перед щепленням медику виміряли температуру та провели інструктаж. Лікар розповів, що почувається нормально, але трохи хвилюється через історичність моменту.

«Якщо в загальному вакцинація являється маркером цивілізованого суспільства. Чи потрібні набої на фронті? Чи потрібна амуніція? Так само в медицині. Краще бути попередженим, ніж потім лікувати ускладнення хвороби», – зазначив він.

Фото: LB.ua/ Анастасія Іванців

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Щеплення лікарю провели вакциною Covishield, яка виробляється за ліцензією Astra Zeneca.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення лікарні. Після уколу за пацієнтами – обов’язковий нагляд лікаря протягом 30 хвилин, щоб убезпечитися від можливої реакції.

Нагадаємо, що учора в Україну доставили перший препарат для вакцинування від коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин – індійським Serum Institute. Цей препарат на території Індії випускається під торговельною назвою CoviShield. Препарат прибув в Україну у кількості 500 000 доз. Перші вакцини о 7 ранку 24 лютого вирушили в регіони.

Вакцина AstraZeneca і CoviShield вироблені за однаковою технологією – це векторна вакцина на основі аденовірусу ChAdOx1. Саме ліцензію на виробництво вакцин за цією технологією отримав Індійський інститут сироваток від AstraZeneca.

Загалом, за даними МОЗ, станом на сьогодні Україна очікує такі поставки вакцин:

Pfizer – більше 100 тис доз.

Sinovac – близько 2 млн доз.

AstraZeneca (CoviShield) – майже 4 млн доз.

NovaVax – 15 мільйонів доз з терміном поставки орієнтовно у липні цього року.

Нагадаємо, масову вакцинацію від коронавірусу в Україні планували розпочати ще в середині лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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