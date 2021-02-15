Вакцина Pfizer знижує захворюваність на COVID-19 на 94%, – дослідження

Під час дослідження в Ізраїлі вакцина від компаній Pfizer та BioNTech виявилася ефективною на 94% в запобіганні симптоматичного перебігу COVID-19, а також на 92% – в запобіганні тяжкого перебігу захворювання. Про це з посиланням на The Times of Israel повідомляє hromadske.

Дослідження провела найбільша мережа медичних послуг в Ізраїлі – Clalit. Ефективність препарату визначали через опитування. Всього у дослідженні взяли участь 600 тисяч повністю вакцинованих людей, а також 600 тисяч невакцинованих. Серед щеплених респондентів 170 тисяч старші за 60 років.

Однак варто зазначити, що це дослідження стосувалося наявності симптомів, а не випадків інфікування, як під час клінічних досліджень.

Як зазначив головний директор із питань інновацій Clalit Ран Балісер, таке масове дослідження дозволяє стверджувати, що препарат від Pfizer та BioNTech запобігає серйозному перебігу COVID-19 серед людей, старших за 60 років.

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«Це недвозначно свідчить, що вакцина від коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech надзвичайно ефективна через тиждень після другої дози, як це було виявлено в клінічних дослідженнях», – зазначив Балісер, передає Reuters.

Він додав, що ефективність цієї вакцини може бути ще вищою через два тижні після введення другої дози. Однак для таких висновків потрібні додаткові дослідження.

Наразі Ізраїль є світовим лідером за кількістю введених вакцин проти COVID-19 на душу населення. За даними Bloomberg, уже 42,8% ізраїльтян отримали щонайменше одну дозу препарату, а 27,7% – дві дози.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення. Разом з тим у Львівській ОДА ще не знаю точної дати, коли область отримає вакцину від коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Львівський портал розповідав про масову вакцинацію в Україні. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію».

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