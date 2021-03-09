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Степанов незадоволений темпами вакцинації в Україні

Ольга Денисяка

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовує темп проведення вакцинації в Україні та наголосив на необхідності прискорити цей процес. Про це міністр зазначив на брифінгу 9 березня, пише пресслужба МОЗ у Facebook.

Аби прискорити процес вакцинації проти COVID-19, він ініціював нараду з головами обласних державних адміністрацій, керівниками департаментів охорони здоров’я та за участю представників Офісу Президента.

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні  щеплено 19 тис. 118 осіб.

«Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації. У зв’язку з тим, що ми розгортали процес каскадним шляхом, уже на кінець минулого тижня мали вийти на 10 тисяч щеплених на добу. Поки що ми не досягли цього показника», – сказав Максим Степанов.

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Міністр наголосив, що ефективна вакцинальна кампанія – це завдання не тільки МОЗ, але й голів ОДА та профільних структурних підрозділів на місцях. Міністр також закликав медиків не зволікати зі щепленнями й захистити себе. Оскільки це вберігає від інфікування більшістю штамів, які циркулюють. Вакцинуватися варто навіть тим, хто вже перехворів, бо кожен має різний рівень антитіл після недуги, і лише вакцина повертає їх титр до безпечних показників.

Наразі щеплення здійснюють 29 мобільних бригад. Перша  хвиля імунізації передбачає вакцинацію тих категорій громадян, які напряму відповідають за національну безпеку – медиків та військових.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19. Наразі Перше щеплення проти Covid-19 отримали вже 550 медиків. Наразі усі почуваються добре. ніхто із провакцинованих медиків Львівщини не заявляв про погіршення самопочуття.

Тим часом в Україні щеплення від коронавірусу зробили вже понад 19 тисячам людей. Їх роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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