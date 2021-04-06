ОСТАННІ НОВИНИ

COVID в Україні: у МОЗ заявляють, що можливості медичної системи вичерпано

Вероніка Рой

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла свого максимуму. За його словами, можливості медичної системи вичерпано. Про це він заявив під час брифінгу 6 квітня.

Степанов зазначив, наразі в лікарнях перебувають понад 47 тисяч пацієнтів з коронавірусом. МОЗ максимально збільшило кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.

«Це межа, і збільшувати далі просто нікуди, адже інші хвороби не робили канікул і їх потрібно також лікувати », –  каже міністр.

За його словами, загальна завантаженість ліжок із киснем становить приблизно 58% і вона продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація – в Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Загалом у «червоній зоні» перебувають 11 областей, серед них – Львівщина.

Реклама партнерів

Міністр зазначає, що кількість хворих і летальних випадків продовжує зростати. Так, минулого тижня від COVID-19 померли 2 455 пацієнтів, що на 400 більше, ніж на тиждень раніше. Загалом за минулий тиждень захворіли на коронавірус понад 103 тисячі людей.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу 6 квітня повідомив, що на Львівщині для хворих на коронавірусну інфекцію передбачено 4 605 ліжкомісць. 91% ліжок в області забезпечені киснем. Загалом завантаженість обласних лікарень хворими на COVID сягнула понад 73%.

Нагадаємо, в Україні 1 769 164 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 13 276 нових хворих, ще 430 людей померли.

Зазначимо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...