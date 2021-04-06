COVID в Україні: у МОЗ заявляють, що можливості медичної системи вичерпано

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів з COVID-19 в Україні досягла свого максимуму. За його словами, можливості медичної системи вичерпано. Про це він заявив під час брифінгу 6 квітня.

Степанов зазначив, наразі в лікарнях перебувають понад 47 тисяч пацієнтів з коронавірусом. МОЗ максимально збільшило кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.

«Це межа, і збільшувати далі просто нікуди, адже інші хвороби не робили канікул і їх потрібно також лікувати », – каже міністр.

За його словами, загальна завантаженість ліжок із киснем становить приблизно 58% і вона продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація – в Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях. Загалом у «червоній зоні» перебувають 11 областей, серед них – Львівщина.

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Міністр зазначає, що кількість хворих і летальних випадків продовжує зростати. Так, минулого тижня від COVID-19 померли 2 455 пацієнтів, що на 400 більше, ніж на тиждень раніше. Загалом за минулий тиждень захворіли на коронавірус понад 103 тисячі людей.

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу 6 квітня повідомив, що на Львівщині для хворих на коронавірусну інфекцію передбачено 4 605 ліжкомісць. 91% ліжок в області забезпечені киснем. Загалом завантаженість обласних лікарень хворими на COVID сягнула понад 73%.

Нагадаємо, в Україні 1 769 164 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 13 276 нових хворих, ще 430 людей померли.

Зазначимо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Науковці кажуть, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно більшою і стрімкішою від осінньої та навіть може стати національною катастрофою. Пік захворюваності прогнозують на початок квітня.

У МОЗ кажуть, що британський штам коронавірусу вже поширився по всій Україні. Він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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