Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer

Україна може отримати 947 700 додаткових доз вакцини проти коронавірусу Pfizer. Про це повідомила глобальна ініціатива COVAX Міністерству охорони здоров’я України, написав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook, передає Львівський портал.

Він зазначив, що орієнтовні терміни поставки – до кінця червня.

«Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо», – зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.

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Раніше у МОЗ заявляли, що першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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