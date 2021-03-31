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Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer

Ольга Денисяка

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Україна може отримати 947 700 додаткових доз вакцини проти коронавірусу Pfizer. Про це повідомила глобальна ініціатива COVAX Міністерству охорони здоров’я України, написав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook, передає Львівський портал.

Він зазначив, що орієнтовні терміни поставки – до кінця червня.

«Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо», – зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що найближчим часом Україна також отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer, що будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.

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Раніше у МОЗ заявляли, що першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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