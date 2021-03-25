В Україну відправили китайську вакцину CoronaVac

25 березня з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомили у посольстві України в Китаї, передає Львівський портал.

Зазначається, що ця партія є частиною замовлення розміром у 1 млн 915 тисяч доз.

«Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 «CoronaVac» виробництва китайської компанії Sinovac Biotech», – йдеться в повідомленні.

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У посольстві наголошують, що ця вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень, які офіційно підтвердили її ефективність і безпечність. Вона застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо. Також ця вакцина вже зареєстрована МОЗ України.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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