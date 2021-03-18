ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer

Вероніка Рой

|

Першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні. Про це в в коментарі телеканалу «Дом» розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Олександр Заіка.

«У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – повідомив Заіка.

Загалом в Україні вакцинували вже понад 72 тис. осіб, дві дози препарату отримала тільки одна людина. Зараз триває перший етап вакцинації – щеплення отримують медики та військовослужбовці. Наступного тижня має стартувати вакцинація педагогів, розповіла епідеміолог Ірина Колеснікова.

Як зазначив керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік, загалом на вакцинацію через портал «Дія» записалися вже понад 270 тис. осіб. Скористатися цим сервісом можуть і на непідконтрольних Києву територіях Донбасу й окупованого Криму.

Реклама партнерів

«Є три способи (запису на вакцинацію, – ред.). Це мобільний додаток «Дія», друге – через портал «Дія», третє – через контактцентр Міністерства охорони здоров’я. Щодо запису через «Дію», то для того, щоб потрапити в чергу, необхідно вказати тільки населений пункт, в якому людині було б зручно вакцинуватися», – розповів він.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Щеплення від Covid-19 в Україні зараз роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. Ця вакцина є розробкою англо-шведської компанії AstraZeneca, а ліцензію на виготовлення отримала індійська Serum Institute. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи
Юлія Осим
Час жити. Особливі історії про тих, кого врятували львівські трансплантологи

Двадцять шість нирок, шість сердець, дві печінки, одна підшлункова залоза. Разом це 35 врятованих життів. Такий результа...

Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...