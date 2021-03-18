У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer

Першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні. Про це в в коментарі телеканалу «Дом» розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Олександр Заіка.

«У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну», – повідомив Заіка.

Загалом в Україні вакцинували вже понад 72 тис. осіб, дві дози препарату отримала тільки одна людина. Зараз триває перший етап вакцинації – щеплення отримують медики та військовослужбовці. Наступного тижня має стартувати вакцинація педагогів, розповіла епідеміолог Ірина Колеснікова.

Як зазначив керівник проєкту «Дія» Мстислав Банік, загалом на вакцинацію через портал «Дія» записалися вже понад 270 тис. осіб. Скористатися цим сервісом можуть і на непідконтрольних Києву територіях Донбасу й окупованого Криму.

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«Є три способи (запису на вакцинацію, – ред.). Це мобільний додаток «Дія», друге – через портал «Дія», третє – через контактцентр Міністерства охорони здоров’я. Щодо запису через «Дію», то для того, щоб потрапити в чергу, необхідно вказати тільки населений пункт, в якому людині було б зручно вакцинуватися», – розповів він.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Щеплення від Covid-19 в Україні зараз роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. Ця вакцина є розробкою англо-шведської компанії AstraZeneca, а ліцензію на виготовлення отримала індійська Serum Institute. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

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