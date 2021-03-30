На закупівлі вакцин від covid МОЗ вже витратило 40% річних коштів

Станом на кінець березня Міністерство охорони здоров’я витратило майже 1,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини від COVID-19, що становить 40% від загальної суми бюджетної програми. Про це повідомляє Державна казначейська служба у відповідь на запит експертної організації StateWatch.

Загальна сума програми «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19» складає 4 млрд грн. З цієї суми 2,6 мільярда гривень на 2021 рік передбачили на закупівлю вакцини.

Станом на 22 березня з цієї суми витрачено 242,6 мільйона гривень. У свою чергу за спеціальним фондом державного бюджету було виділено 1,38 мільярда гривень, з яких вже витрачено 1,35 мільярда.

Загалом відповідно до бюджетної програми вакцинації цього року МОЗ планує закупити 7,9 млн доз щеплень для 3,9 мільйона осіб.

Реклама партнерів

Додатково з бюджету минулого року в грудні було сплачено 964,3 мільйона гривень за поставку 1,9 мільйона доз китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac.

З урахуванням минулорічної сплати, на сьогодні за поставку вакцин в Україну загалом було сплачено понад 2,5 мільярда гривень.

Ціна за одну дозу вакцини, передбачена бюджетною програмою складає 504 гривні. Таку ж ціну було сплачено за дозу китайської вакцини CoronaVac. Вартість дози індійської вакцини Covishield невідома.

«Якщо розділити обсяг витрачених коштів на ціну за вакцину, закладену в бюджетну програму, можна припустити, що вже було закуплено понад 4,9 мільйони доз для України», –

Наразі відбулась поставка лише 500 тисяч доз вакцини Covishield, а також 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини. Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

22 березня в Україні стартував другий етап вакцинації, під час якого щеплення отримають сімейні лікарні, а також люди віком від 80 років.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. На Львівщині за понад місяць від коронавірусу вакцинували лише 10 113 осіб. Також в області вже пояали готуватися до третього етапу вакцинації.

Додамо, очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.