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Незважаючи на рекордну кількість хворих, у ЛОДА вважають локдаун ефективним

Ольга Денисяка

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Впродовж декількох тижнів на Львівщині стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Через це у Львові та області запровадили суворий карантин. Незважаючи на обмеження, кількість хворих досі не зменшується: щодня в області виявляють від 1000 до 1600 нових випадків. Однак, попри рекордну від початку пандемії кількість хворих, у Львівській ОДА заявили, що вважають локдаун ефективним. Про це під час брифінгу 9 квітня заявив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, локдаун є абсолютно ефективним, зважаючи на два показники: кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення та завантаженість ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус. Він зазначив, що завдяки посиленому карантину ці показники перестали зростати і зберігаються, хоч і на високому, проте на одному й тому ж рівні.

«Загалом локдаун є абсолютно ефективним. Щодо кількості госпіталізованих на 100 тисяч населення, ще два тижні тому у нас був поденний ріст по 4-5%, а зараз ми бачимо, що він коливається в межах одного відсотка – від 73 до 74%. Це означає, що кількість госпіталізованих на 100 тисяч населення залишається, хоч і високому, але на одному рівні», – зауважив посадовець.

Наразі у стаціонарах Львівщини перебувають 3419 хворих, що становить 72,12 % від загальної кількісті ліжок виділених для лікування covid-пацієнтів. Зазначимо, що в  «червону» зону карантину з посиленими обмеженнями область потрапляє, якщо цей показник перевищує 65%.

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«Щодо кількості завантажених ліжок маємо об’єктивний показник, що пацієнти хворіють, їх багато і перебіг є складний. Особливо це стосується людей молодого віку», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА пояснювали, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

Сьогодні, 8 квітня, на Львівщині знову виявили понад 1600 нових хворих, у ЛОДА вкотре пояснили це рекордною кількість проведених ПЛР-тестів.

«За кількістю підтверджених ( нових випадків, – ред.) я хочу сказати, що однією з причин є нарощування темпів тестування у Львівській області. Якщо порахувати відсоток виявлених, то фактично кожен другий-третій ПЛР-тест є позитивним. Ця цифра є на високому рівні, але в цьому теж є позитив, бо ми маємо багато тестувати і виявляти хворих, які є безсимптомними, або з легкими формами. Тобто ті, хто першочергово мають йти на самоізоляцію, щоб розірвати ланцюг поширення інфекції», – пояснив Орест Чемерис.

Зазначимо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантинні обмеження в роботі громадського транспорту та дитячих садочків, а за порушення карантину у Львові закрили низку закладів.

На території Львівської області карантин ввели з 23 березня до 6 квітня.

Через погіршення ситуації із Covid у Львові розгортають додаткові шпиталі на 700 ліжок на базі львівських поліклінік. Облаштування тимчасових шпиталів обійдеться у 18 млн грн. На першому етапі Львів планує обладнати 366 ліжок.

Згодом мерія поставила нову ціль – до травня у лікарнях Львова облаштувати ще понад 1000 додаткових ліжок. Таким чином загалом для хворих на Covid має бути 3000 ліжок.

Натомість у лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжкомісць. Додаткові Covid-ліжка з’являться у Винниківському госпіталі, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжкомісць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Крім місць у лікарнях для хворих на коронавірус, у Львові бракує лікарів. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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