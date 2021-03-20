У Центрі легеневого здоров’я розгортають додаткові COVID-ліжка

До 1 квітня у Центрі легеневого здоров’я, що на вулиці Зеленій, 477, планують розгорнути 150 додаткових ліжко-місць для хворих на коронавірус. Про це йдеться на Facebook-сторінці Центру.

У медзакладі інформують, що з 1 січня 2021 року у Центрі легеневого здоров’я розгорнуто 200 додаткових ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

«Таким чином, враховуючи 170 ліжкомісць, діючих до того, разом можемо прийняти у лікарні 370 ковідних хворих. Увесь фонд забезпечений киснем: централізована система подачі кисню(200 ліжок) та кисневі концентратори(170 ліжок резерву)», – мовиться у повідомленні.

До 1 квітня у Центрі легеневого здоров’я хочуть розгорнути ще 150 додаткових COVID-ліжок.

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«Вже з 1 квітня по 50 ліжок у трьох нових резервних ковідних відділеннях, поступово, за необхідності, заповнюватимемо хворими. Бачимо таку потребу, бо щодень госпіталізуємо стільки пацієнтів, скільки й виписуємо. Для цього завершуються роботи по забезпеченні цього резерву централізованим киснем. Адже пацієнти, котрі поступають до нашої лікарні кисневозалежні, із важкими та середньої важкості пневмоніями. Відтак, потребують якісного кисню, подачу якого може забезпечити саме централізована киснева система», – додають у медзакладі.

Нагадаємо, наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 2534 осіб з коронавірусом. Загалом лікарні на 57,79% завантажені хворими на COVID.

Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

В лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні.

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