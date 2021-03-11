На додаткові Covid-шпиталі Львів витратить 18 мільйонів

Львів починає розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус у двох лікарнях та низці поліклінік. На це із міського бюджету витратять 18 млн грн. «За» відповідну ухвалу під час сесії Львівської міськради у четвер, 11 березня, проголосував 51 депутат, передає Львівський портал.

Рішення про необхідність збільшення у Львові ліжок для хворих на Covid-19 напередодні прийняла міська комісія ТЕБ і НС. Попередньо йдеться про 700 додаткових ліжок, які розгорнуть на базі 8-ої лікарні і лікарні швидкої допомоги.

Зараз своїм рішенням депутати передбачили у бюджеті на ці потреби 18 млн грн.

Також мерія розглядає можливість облаштування денних Covid-стаціонарів у поліклініках Львова. Відтак сесія міської ради утворила спеціальну комісію, яка обстежить приміщення цих поліклінік, аби з’ясувати, чи можна там облаштувати спеціалізовані шпиталі.

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Комісія перевірить такі поліклініки на можливість облаштування денних стаціонарів для хворих на коронавірус:

поліклінічне відділення №2 1-ої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева (вул. Гетьмана І. Мазепи, 25)

амбулаторія сімейної медицини №4 4-ої міської поліклініки (вул. В. Навроцького, 23)

2-а міська поліклініка (вул. В. Симоненка, 2)

4-а міська поліклініка (просп. Червоної Калини, 68)

6-а міська поліклініка (вул. Медової Печери, 1)

5-а міська поліклініка (вул. І. Виговського, 32)

4-а міська клінічна лікарня (вул. Я. Стецька, 3)

Зазначимо, що Львів має 1300 ліжок для хворих на коронавірус, зараз заповнені 500 із них. Міський голова Андрій Садовий відзначив, що ситуація є критичною, адже з такими темпами вже через два тижні вільних місць у лікарнях не буде.

Станом на 11 березня стаціонари всієї Львівської області майже на 44% заповнені хворими на Covid.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

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