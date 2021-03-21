У Львові почали облаштовувати додаткові COVID-ліжка

У неділю, 21 березня, розпочались роботи з облаштування додаткових ліжко-місць для лікування інфікованих Covid-19 у львівських медзакладах. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Нині триває розчистка та вивільнення приміщень в одному з корпусів поліклініки на вул. Мазепи. Також сьогодні на вул. Навроцького буде розпочато перевезення речей та обладнання для облаштування 8-мою лікарнею додаткових ліжок.

«Студенти Університету безпеки життєдіяльності зараз допомагають вивільняти корпус на вул. Мазепи, який ми погодили з поліклінікою під облаштування додаткових ліжко-місць. Сьогодні там розпочались підготовчі роботи, розпочали першу чергу облаштування додаткових ліжок. Загалом на вул. Мазепи ми попередньо планували облаштування 150 ліжок. Також сьогодні з 14 год виїжджають на вул. Навроцького, там 8-ма лікарня буде розпочинати роботи з облаштування додаткових ліжок. Наразі з приміщень будуть вивозити речі, матеріали, після того будемо розпочинати ремонтні роботи та облаштовувати ліжко-місця», – повідомив повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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Зазначимо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок:

амбулаторне відділення, яке знаходиться у 8-й лікарні – 36 ліжок;

2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи – 150 ліжок;

4-та поліклініка на просп. Червоної Калини – 60 ліжок;

2-га поліклініка на вул. Симоненка – 70 ліжок;

10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенського – 50 ліжок.

Загалом на території усієї області завантаженість лікарень сягнула 60%. Відтак в лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Нагадаємо, у Львові бракує лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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Фото: ЛМР