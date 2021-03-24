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У Львові розгорнуть понад 1000 додаткових ліжок для хворих на COVID-19

Андрій Котенський

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У Львові спеціальна комісія обстежила міські медичні заклади на можливість розгортання додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус. Зараз визначено можливість облаштувати додатково 1080 ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, йдеться про розгортання додатковх ліжок на базі таких медичних закладів:

  • амбулаторного відділення, що розташоване у 8-й лікарні — 70 ліжок;
  • поліклінічного відділення на вул. Мазепи — 150 ліжок;
  • корпус екстреної допомоги на вул. Миколайчука — 150 ліжок;
  • корпус медичного коледжу на вул. Миколайчука — 120 ліжок;
  • приміщення архіву на вул. Миколайчука — 50 реанімаційних ліжок;
  • діагностичний корпус міської дитячої лікарні на вул. Орлика — 100 ліжок.

Також у резерві приміщення:

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  • поліклінічного відділення (дитячого) на вул. Мазепи — 150 ліжок;
  • 4-ї поліклініки на просп. Червоної Калини — 60 ліжок;
  • 2-ї поліклініки на вул. Симоненка — 70 ліжок;
  • 4-ї міської лікарні (корпус ревматологічного відділення) на вул. Свєнціцького — 40 ліжок;
  • 10-ї міської лікарні на вул. Бой-Желенського — 50 ліжок;
  • лікарні Львівської залізниці — 70 ліжок.

Нагадаємо, медики фіксують різке збільшення кількості нових захворювань на Covid-19 та, зокрема, велику кількість важких госпіталізацій. Зараз по міських лікарнях облаштовано 1400 ліжок для лікування хворих на коронавірус.

Зазначимо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн.

Загалом на території усієї області завантаженість лікарень сягнула 60%. Відтак в лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Нагадаємо, у Львові бракує лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей.

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