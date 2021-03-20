Боротьба з COVID: для львівських лікарень шукають медиків

У Львові критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників для лікування хворих на коронавірус. Відтак у місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він зауважив, що кожного дня на Львівщині госпіталізовують 250-300 пацієнтів з COVID-19. За останню добу в лікарні надійшла рекордна кількість – 338 людей.

Він зазначив, що зараз працюють над розширенням госпітальної бази. Втім на сьогодні критично не вистачає лікарів та інших медичних працівників.

«Знаю, що в нас є багато медиків, які зможуть прийти на допомогу. Зрештою, якщо ви не зі Львова, то маєте добру нагоду це змінити. Ми хочемо сформувати базу лікарів, які готові приєднатись до порятунку людей», – написав Садовий.

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Мер Львова додав, що усім медикам, які зголосяться, гарантована гідна фінансова компенсація.

Усіх, хто має медичну освіту, просять телефонувати до нас на Гарячу лінію міста – 1580, або заповнити онлайн-форму – http://bit.ly/3s1maDQ

Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

В лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

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