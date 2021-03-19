У трьох лікарнях Львівщини розгортають додаткові COVID-ліжка

У Львівській облдержадміністрації визначилися з медичними закладами, у яких розгорнуть додаткові ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію. Про це 19 березня під час брифінгу повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Нещодавно обласна комісія ТЕБ і НС вирішила 600 додаткових ліжок в опорних лікарнях області через складну ситуацію з захворюваністю на коронавірус на Львівщині. Відтак додаткові ліжко-місця з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні.

Орест Чемерис не уточнив, який саме розподіл кількості місць у лікарнях. Також посадовець не зазначив, чи ще у якихось медзакладах розгортатимуть додаткові COVID-ліжка.

«У нас була збільшена ліжкова мережа за рахунок визначених опорних лікарень. Це ті медзаклади, які мають відповідні ковідні пакети. Це такі лікарні, що мають найбільше досвідчених медпрацівників, які вміють працювати з коронавірусом», – каже посадовець.

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Станом на ранок 19 березня у лікарня Львівщини перебуває 2400 пацієнтів. З них 203 знаходяться в реанімації, 52 – на апаратах ШВЛ. Загалом завантаженість ліжкової мережі становить 56,26%.

Нагадаємо, у Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок. У зв’язку із стрімким збільшенням госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

Протягом четверга, 18 березня, на Львівщині виявили 1140 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Це найбільша кількість випадків, виявлених за добу в області.

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