Карантин на Львівщині продовжили до 6 квітня

Через зростання кількості хворих на коронавірус на території Львівської області з 23 березня до 6 квітня вели додаткові обмежувальні заходи. Відповідне рішення 22 березня прийняла обласна комісія ТЕБ і НС.

У повідомленні йдеться, що органи місцевого самоврядування фактично самоусунулися від виконання карантинних обмежень, відтак обласна комісія ТЕБ і НС ввела з 23 березня до 6 квітня додаткові обмежувальні заходи.

Зазначимо, раніше обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала посилити карантинні обмеження на території усієї Львівської області з 19 до 29 березня.

«Наша область перебуває в «помаранчевій зоні». Однак останніми днями спостерігаємо суттєве погіршення епідситуації. Кожного дня виявляємо понад тисячу хворих на коронавірус. Росте кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Тож комісія ТЕБ і НС ввела додаткові обмежувальні заходи заходи до тих, які визначені постановою Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 року для «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, – зазначає очільник Львівщини Максим Козицький.

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Обмежувальні заходи передбачають заборону на:

діяльність закладів харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), окрім роботи на виніс та доставки;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності

приймання відвідувачів на торговельних площах, не менше 60 % яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією. Натомість дозволена діяльность з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків.

У ЛОДА зазначили, що голови райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських територіальних громад мають забезпечити неухильне дотримання карантинних обмежень. Обласне управління Нацполіції та Держпродспоживслужби мають посилити контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних обмежень на адміністративних територіях Львівщини. Дане рішення обласної комісії ТБ і НС є обов’язковим до виконання та не потребує додаткового затвердження або схвалення органом місцевого самоврядування.

Нагадаємо, з п’ятниці, 19 березня, Львів пішов на жорсткий карантин. Він повинен тривати щонайменше до 4 квітня.

У Львові через погіршення ситуації із Covid у Львові створять додаткові шпиталі на 700 ліжок, які будуть розгорнуті на базі львівських поліклінік. На облаштування тимчасових шпиталів з бюджету міста скеровано 18 млн грн. На першому етапі Львів планує залучити 366 ліжок.

В лікарнях області розгорнуть ще 600 ліжко-місць. Додаткові COVID-ліжка з’являться у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих, у 8-міській клінічній лікарні, Сокальській районній лікарні. Також до 1 квітня 150 ліжко-місць розгорнуть у Центрі легеневого здоров’я.

Також у Львові бракує лікарів для лікування хворих на коронавірус. У місті формують базу медпрацівників, які готові приєднатись до порятунку людей. Наразі зголосилися понад 340 медиків.

Станом на ранок понеділка, 22 березня, Covid-19 лабораторно підтверджено у 94 474 мешканців Львівщини. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 937 нових інфікувань.

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