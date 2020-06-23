В Україні почали розслідувати смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19

В Україні розпочалися епідеміологічні розслідування смертей лікарів, які працювали з хворими на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам.

«Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій із пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям», – сказав Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині від укладнень коронавірусу померли 5 медиків.

Зазначимо, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Нещодавно Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медикам львівських лікарень, а також 72 працівникам лікарні імені Князя Лева.

Загалом Львівська міська рада надала таку матеріальну допомогу вже 620 медикам. На це із бюджету витратили майже 7 млн грн.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, матеріальну допомогу у Львові отримують й ті медики, які підхопили під час роботи коронавірус. При цьому по 20 000 грн отримують медпрацівники, які зареєстровані не лише у Львові, а й на території області. Перші такі виплати наприкінці квітня отримали 27 лікарів, 5 червня у мерії погодили допомогу ще 73 хворим медикам.

Як писав Львівський портал, наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, відразу отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.