Дев’ять лаборантів Львівського медуніверситету отримають по 10 000 грн допомоги

Всім працівникам лабораторій, які проводять ПЛР-тести, Львів виділяє по 10 000 грн матеріальної допомоги. Цього разу кошти отримають дев’ять лаборантів Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни медичного університету імені Данила Галицького. Відповідне рішення сьогодні, 12 червня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Раніше мерія вже виділяла матеріальну допомогу першим 8 працівникам лабораторії Львівського медуніверситету. Тепер по 10 000 грн отримають ще 9 працівників закладу, які проводять ПЛР-тестування.

Зазначимо, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Нещодавно Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медикам львівських лікарень, а також 72 працівникам лікарні імені Князя Лева.

Загалом Львівська міська рада надала таку матеріальну допомогу вже 620 медикам. На це із бюджету витратили майже 7 млн грн.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, матеріальну допомогу у Львові отримують й ті медики, які підхопили під час роботи коронавірус. При цьому по 20 000 грн отримують медпрацівники, які зареєстровані не лише у Львові, а й на території області. Перші такі виплати наприкінці квітня отримали 27 лікарів, 5 червня у мерії погодили допомогу ще 73 хворим медикам.

Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які помирають від ускладнень коронавірусу.

Як писав Львівський портал, наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, відразу отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету. Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.