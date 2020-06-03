У Львові ще одна лабораторія робитиме ПЛР-тести

Тестування методом полімеразної ланцюгової реакції для виявлення коронавірусної інфекції розпочали робити у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, обласне управління Держпродспоживслужби підписало договір із Львівським обласним лабораторним центром про проведення ПЛР-тестів. За його словами, це зможе частково розвантажити фахівців обласного лабораторного центру.

«Збільшення кількості тестувань допоможе нашим медикам швидше ставити діагнози та точніше призначати лікування. Якщо підсумувати, то ЛОДА в повному обсязі виконала одне з останніх рішень ЛОР 1028 «Про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Львівщини та врегулювання ситуації, яка склалася у зв’язку з епідемією коронавірусу», – зазначив Іван Собко.

Загалом лабораторія Держпродспоживслужби зможе вдень проводити близько 30 ПЛР-тестів. Наразі лабораторія працює у тестовому режимі.

«Ми почали роботу із перевіреними Лабораторним центром зразками, аби розуміти, чи наші висновки збігаються. Якщо похибок не буде, то почнемо роботу у повному обсязі. Ми зможемо робити 30 тестів на добу. Більшої кількості опрацювати не зможемо, адже покладені на нас обов’язки все одно мусимо виконувати, – керівник Головного управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області Євгена Баркита.

Фахівці управління Держпродспоживслужби кілька днів переймали досвід у Лабораторному центрі. Лабцентр також забезпечить Дерпродспоживслужбу захисними костюмами та витратними матеріалом для тестування.

Як відомо, у Львові працюють чотири лабораторії, які проводить ПЛР-тестування на COVID-19: обласний лабораторний центр МОЗ України, лабораторія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Львівський військовий госпіталь, а також лабораторія Центру легеневого здоров’я.

Львівська міська рада анонсувала відкриття нової сучасної лабораторії для ПЛР-тестувань у лікарні швидкої медичної допомоги.

Зазначимо, Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань. Втім у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.