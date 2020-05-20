У Центрі легеневого здоров’я почали робити ПЛР-тести

На базі Центру легеневого здоров’я розпочали у Львові почали робити тестування на наявність коронавірусної інфекції методом полімеразної ланцюгової реакції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У ПЛР-лабораторії на базі Центр легеневого здоров’я за добу проводитимуть близько 20 тестів. Втім тестуватимуть виключно пацієнтів Центру легеневого здоров’я. Вчора вже провели перші 10 ПЛР-тестувань, з яких 9 – негатних, а 1 – позитивний. Сьогодні ж відібрано на ПЛР ще 24 зразки.

Голова ЛОДА запевнив, що наразі Львівщини – серед лідерів ПЛР тестування в України.

«Саме ПЛР тестування допомагає точно виявити хворого на коронавірус, вчасно його ізолювати та унеможливити поширення хвороби. Ми свідомі того, що необхідно постійно нарощування обсяги тестування, щоб розуміти справжню епідеміологічну ситуацію на Львівщині. Переконаний, що доступність і масовість тестування на COVID-19, а також фаховість наших медиків допоможе уникнути тисячі смертей та зберегти здоров’я мешканців області», – зазначив Максим Козицький.

Зазначимо, станом на зараз у Львівській області проводиться до 350 ПЛР-тестувань за добу. Цю кількість незабаром планують збільшити до 500.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що кількість ПЛР-тестувань в Україні планують збільшити до восьми-десяти тисяч на добу.

Також ми інформували, що в Україні почали виготовляти перші ПЛР-тести.

Як відомо, у Львові працюють три лабораторії, які проводить ПЛР-тестування на COVID-19: обласний лабораторний центр МОЗ України, лабораторія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, а також Львівський військовий госпіталь.

Львівська міська рада анонсувала відкриття нової сучасної лабораторії для ПЛР-тестувань у лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.