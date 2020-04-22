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У львівській лікарні швидкої меддопомоги створять сучасну ПЛР-лабораторію

Соломія Головіна

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У лікарні швидкої медичної допомоги Львова збираються облаштувати нову сучасну лабораторію для ПЛР-тестувань на коронавірус. Про це у середу, 22 квітня, під час брифінгу повідомила керівниця львівського оперативного штабу, заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Власне, таку можливість обговорювали під час нинішнього засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ми розглядали питання щодо створення та облаштування сучасної лабораторії у лікарні швидкої медичної допомоги, виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для закупівлі обладнання», – сказала Галина Слічна.

На облаштування такої лабораторії планують надати з міського бюджету близько 7 млн грн.

Нагадаємо, спершу ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак тепер матеріали хворих із підозрою на коронавірус не скеровують у столицю, їх у Львові досліджує методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України, який почав їх робити ще 26 березня.

Згодом стало відомо про те, що роботу з ПЛР-діагностикою розпочали лабораторія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, а також Львівський військовий госпіталь. Тобто лабораторія у лікарні швидкої медичної допомоги стане четвертою, яка проводить ПЛР-тестування на COVID-19 у місті.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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