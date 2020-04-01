Незабаром лабораторія медуніверситету Львова почне робити ПЛР-тестування

Незабаром роботу із ПЛР-тестами розпочне лабораторія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Лабораторія медичного університету знаходиться на вул. Зеленій у Львові. Планується, що вона сьогодні-завтра розпочне роботу з ПЛР-тестами.

Відтак у Львові будемо дві лабораторії, де зможуть робити ПЛР-тести: центр на вул. Круп’ярській і станція медуніверситету.

Як раніше інформував заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут, на Львівщині хочуть залучити ще дві лабораторії для проведення ПЛР-тестів більшій кількості пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обласний лабораторний центр почав робити 26 березня. Саме такі тести дозволяють достовірно встановити наявність чи відсутність у людини коронавірусу ще до прояву симптомів.

Нагадаємо, за добу обласний лабораторний центр може зробити близько 100 ПЛР-тестів. Аби отримати остаточні результати, потрібно трохи менше доби. Як розповідав голова Львівської ОДА Максим Козицький, наразі Львівщина має 1800 тест-систем для проведення ПЛР, ще 1200 мають надійти протягом наступних десяти днів, тобто орієнтовно 5-6 квітня.

Зазначимо, для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). На відміну від експрес-тестів вони дозволяють достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак тепер матеріали хворих із підозрою на коронавірус не скеровують у столицю, їх у Львові досліджує методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України.

Проте навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування пацієнтів із COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.

Зазначимо, на сьогодні коронавірус на Львівщини виявили у сімох людей, одна пацієнтка вже видужала.