На Львівщині коронавірусом інфікувалися вже 206 медиків

Станом на сьогодні у Львівській області коронавірус виявлено у 206 медпрацівників. Про це 19 травня під час сесійного засідання Львівської облради повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«З них – 76 лікарів, 94 працівників середнього медперсоналу, 36 молодшого медперсоналу та 8 працівників немедичного персоналу», – зазначив Орест Чемерис.

Як повідомляв Львівський портал, коронавірус під час роботи у Львові підхопили вже 114 медиків: 42 лікарів, 38 медсестер, 13 молодших медсестер, 13 лаборантів, 3 ренгтен-лаборанти, 5 адмініпрацівників. Зі 114 хворих медиків 24 людини вже одужали. Одна особа (молодша медсестра) померла.

Всі медпрацівники Львова, які заразилися коронавірусом, отримують від міста допомогу розміром 20 000 грн. Перші такі одноразові виплати наприкінці квітня мерія погодила для 27 хворих медиків. Найбільше інфікованих коронавірусом тоді було медсестер і лаборантів.

Раніше коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України – медик із Давидівської ОТГ.

Нещодавно для медиків на Львівщині запустили страхування.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні у Львівській ОДА обіцяли виплатити ще 7 травня. Однак про перерахунок 5,2 мільйона гривень працівникам цих медзакладів стало відомо 9 травня.

Як писав Львівський портал, це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати по 10 000 грн працівникам обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарям обласної інфекційної лікарні.