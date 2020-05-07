Військові медики Академії сухопутних військ отримали від волонтерів захисні костюми

Тридцять медичних захисних костюмів одноразового використання для потреб медичної служби Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного передали львівські волонтери. Також військові медики отримали від доброчинців захисні маски. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Допомога військовому навчальному закладу надійшла від Волонтерського центру медичного забезпечення військових в зоні АТО/ООС при Народній самообороні Львівщини.

За словами начальника медичної служби Національної академії сухопутних військ підполковника Миколи Костинюка, в умовах світової пандемії коронавірусу COVID-19 ці засоби захисту є вкрай необхідними для медичних підрозділів видового військового вишу.

«На щастя, сьогодні ми можемо констатувати, що інфекція не перетнула межі нашого навчального закладу, освітній процес триває у штатному режимі і ситуація перебуває під повним контролем. Цього вдалось досягти завдяки вчасним та рішучим діям керівництва Академії щодо чіткого забезпечення карантинних заходів. Були, зокрема, також придбані необхідні засоби для дезінфекції, бактерицидні лампи, медичні маски та сировина для їхнього пошиття власними силами тощо. Головне — вдалось запобігти паніці та швидко налаштувати всіх військовослужбовців та працівників Академії на суворе дотримання карантинних вимог», — підкреслив офіцер.

Втім, Микола Костинюк наголосив, що не варто втрачати пильності й необхідно завжди бути готовим до будь-якого розвитку подій. Та додав, що медичні засоби, надані львівськими волонтерами, стануть у пригоді у разі ймовірного загострення епідемічної ситуації.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання та засобів захисту для лікарень та медиків.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків. Завдяки благодійникам та небайдужим львів’янам храму вдалося зыбрати потрібну суму грошей та придбати для Львівської обласної інфекційної лікарні апарат ШВЛ.

Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.

Фото: Академія сухопутних військ