«Нова пошта» дарує дітям із соціально вразливих родин 300 тисяч книг

Карантин став справжнім випробуванням для багатьох сімей. Особливо важко сьогодні багатодітним та неповним родинам, батькам, що виховують дітей з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями, малозабезпеченим родинам та сім’ям, що були змушені залишити свої будинки на окупованих територіях. Відтак «Нова пошта» не залишається осторонь ситуації і хоче вручити дітям з соціально вразливих родин книжкові подарунки.

Під час карантину звичний стан речей для дітей дуже змінився – вони сумують за своїми друзями, бо не мають можливості вільно гуляти та виходити на дитячі майданчики. На жаль, у багатьох родин не завжди є можливість забезпечити дітям повноцінні розваги, купити нові іграшки або книжки.

Саме для того, щоб подарувати трохи радості дітям, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, «Нова пошта» дарує 300 тисяч дитячих книжок – ілюстрованих казок.

Такі родини можуть отримати книги, заповнивши анкету за посиланням: https://cutt.ly/8yyShEm. Ми обробимо анкету та надішлемо книгу якнайшвидше.

Як повідомляв Львівський портал, з початку карантину загальна сума благодійної допомоги львівських підприємців становить вже понад 40,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків. Завдяки благодійникам та небайдужим львів’янам храму вдалося зібрати потрібну суму грошей та придбати для Львівської обласної інфекційної лікарні апарат ШВЛ.

Водночас у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.