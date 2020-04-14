Благодійники виготовили та передали львівським лікарням 300 захисних екранів

Львівські підприємці Дмитро та Анна Косарєви передали лікарням Львова 300 захисних екранів для медиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Загалом завдяки Дмитру та Ані вже виготовлено 300 таких екранів. Сьогодні ще 50 екранів передано таким лікарням: 20 – для Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 20 – КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова», 10 – Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні», –зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Зазначимо, з початку карантину загальна сума благодійної допомоги підприємців становить понад 33,7 млн грн. Так, за словами радниці міського голови Вікторії Довжик, допомога бізнесу дозволяє місту оперативно отримувати медичне обладнання та забезпечувати медперсонал засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків. Завдяки благодійникам та небайдужим львів’янам храму вдалося зыбрати потрібну суму грошей та придбати для Львівської обласної інфекційної лікарні апарат ШВЛ.

Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.

Фото: ЛМР