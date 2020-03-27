Через коронавірус на Закарпатті закрили трасу на межі зі Львівщиною

На час карантину, від 27 березня і до 24 квітня, Закарпаття закриває дві автодороги на межі зі Львівщиною та Івано-Франківщиною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

Зокрема, область закриває Ужоцький перевал – автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, що на межі зі Львівською областю, а також Торунський (Вишківський) перевал – автодорога Р-21 Долина-Хуст, яка межує з Франківщиною.

Також на двох автодорогах проводитимуть температурний скринінг тих, хто в’їжджає на територію області. Мова йде про:

Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів);

Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 218 випадків коронавірусу. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Коронавірус на Львівщині виявили у трьох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, в ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії, та мешканця Пустомитівщині, який повернувся з Італії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.