В Україні від коронавіросу уже померло 5 людей. Інфіковано 145 осіб

В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки.

Випадки виявлено:

Вінницька обл.— 1 протягом доби;

Волинська обл. — 2, з них 1 протягом останньої доби;

Дніпропетровська обл. — 2;

Донецька обл. — 1;

Житомирська обл. — 2 (1 летальний);

Запорізька обл. — 7, з них 5 протягом доби;

Івано-Франківська обл. — 16, з них 11 протягом доби (2 летальних);

Київ — 34, з них 3 протягом доби;

Київська обл. — 24, з них 2 протягом доби;

Луганська обл. — 1 протягом доби;

Львівська обл. — 2;

Одеська обл. — 4, з них 3 протягом доби;

Тернопільська обл. — 8, з яких 4 протягом останньої доби, (1 летальний);

Херсонська обл. — 1 протягом доби;

Черкаська обл. — 2, з них 1 протягом доби;

Чернівецька обл. — 38 (1 летальний), 1 підтверджено протягом останньої доби;

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Планувалося, що він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.