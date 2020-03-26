На Львівщині коронавірус підозрюють у 110 людей

Станом на вечір середи, 25 березня, в обласну інфекційну лікарню із підозрою на коронавірусну інфекцію поступили ще 5 осіб. Загалом COVID-19 на Львівщині підозрюють вже у 110 людей. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків лікарні.

Із 17:30 по 21:30 год. за допомогою медиків звернулися ще 5 людей. Пацієнти є з Стрийського і Бродівського районів, Щирця, Жидачева.

Загалом зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 110 осіб, 49 із них лікуються в обласній інфекційній лікарні, решта – на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої , вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Ранкових даних щодо кількості підозр на Львівщині наразі ще немає.

Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали.

Ще у чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, не виявили коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 145 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.

Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

За останню добу ще одну смерть від коронавіусу зафіксували в Івано-Франківській області, втім деталей поки немає.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.