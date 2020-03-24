Ганущин сподівається, що Ахметов допоможе Львівщині із коронавірусними закупівлями

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин сьогодні, 24 березня, офіційно підтвердив, що у боротьбі з коронавірусом Львівщині допомагатиме олігарх Рінат Ахметов. При цьому Ганущин розповів, якої саме допомоги від нього чекає область. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Спочатку голова облради розповів, що ціни на медобладнання, препарати та засоби індивідуального захисту в Україні суттєво зросли. І незважаючи на те, що лікарням готові фінансово допомагати благодійники, «критично важливим» є можливість проводити закупівлі за реальними цінами.

«Ситуація загалом вимагає від нас серйозної управлінської зібраності, ми дякуємо всім, хто здійснює пожертви, хто готовий долучитись до здійснення закупівель… Для нас разом із тими доброчинцями, які зголосились допомагати лікарням, зараз критичним є можливість проводити закупівлі за реальними, а не «надутими» цінами. Всі пропозиції в Україні зараз, на жаль, відрізняються від цін, які були до епідемії, мінімум у 1,5-2 рази. Про ціни на маски мені взагалі язик не повертається говорити», – сказав Олександр Ганущин.

Водночас він підтвердив, що на допомогу у боротьбі з коронавірусом владі Львівщини прийшов український мільярдер Рінат Ахметов. Олександр Ганущин висловив сподівання, що його фонд посприяє із необхідними закупівлями, в тому числі й за кордоном.

«Як ви знаєте, за нами (Львівською областю, – ред.) закріплений фонд Ахметова. Його представник уже був вчора на робочій зустрічі. Ми розраховуємо, що саме такі великі структури зможуть скерувати відповідні зусилля, які з одного боку зменшать логістичні затрати, з іншого – безпосередньо самі витрати на закупівлю необхідного обладнання та засобів індивідуального захисту», – наголосив Олександр Ганущин.

Нагадаємо, 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе на Банковій українських олігархів, аби попросити їх допомоги у боротьбі з коронавірусом.

23 березня стало відомо, що розмова президента завершилась не лише обговоренням фінансової допомоги. Під час згаданої зустрічі області України «поділили» між олігархами, які допомагатимуть місцевій владі у протидії COVID-19. Львівщину віддали під опіку Ріната Ахметова.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

У ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Літак із тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня. Загалом Львівщина отримала 4000 швидких тестів, 5000 медичних масок, 500 біокостюмів. Є також і реагенти для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції. Втім чи підходять вони для роботи у львівських лабораторіях, наразі ще не відомо.

Зазначимо, що раніше у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого