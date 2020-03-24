В Україні коронавірус виявили у 84 людей. Лідер за захворюваністю – Київ

За останню добу в Україні виявили ще 11 хворих на COVID-19. Станом на ранок вівторка, 24 березня, діагноз «коронавірус» підтвердили вже у 84 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 год. 24 березня в Україні зафіксовано 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Із них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків», – йдеться у повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявили у:

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);

м. Київ – 29 випадків;

Київська область – 15 випадків (із них 10 – протягом останньої доби);

Львівська область – 2 випадки;

Тернопільська область – 2 випадки (із них 1 – протягом останньої доби);

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область – 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року було 756 підозр на COVID-19.

Так, у Житомирській області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Від цієї недуги у Чернівецькій області померла 33-річна жінка, також померла мешканка Івано-Франківська.

Зазначимо, у ніч на 24 березня на Львівщині хворих із підозрою на коронавірус не було.

За останніми даними, на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Нагадаємо, у Львівській області COVID-19 виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.