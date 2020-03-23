Надзвичайну ситуацію оголосили ще в трьох областях

Уряд ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях, щоб запобігти поширення коронавірусу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає hromadske.

Перед тим відповідні рішення ухвалили у регіональних комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації вже ввели Київ, Київська, Чернівецька, Житомирська, Дніпровська та Івано-Франківська, Донецька і Харківська області.

Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей, які викликала аварія, катастрофа, епідемія, стихійне лихо, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, зараження людей і тварин. Надзвичайна ситуація не є надзвичайним станом і не передбачає обмеження прав і свобод людей.

Як писав Львівський портал, в Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

На Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та 51-річної жінки, яка повернулася з Австрії. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.