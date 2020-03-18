У Львові не закриватимуть продуктові ринки за умови їхньої дезінфекції

У Львові комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 18 березня, чітко прописала правила роботи міських ринків у продовольчій частині. Ринкам дозволили працювати за умов виконання усіх рішень щодо дезінфекції, дистанціювання тощо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак, продуктові ринки продовжуватимуть функціонувати з дотриманням визначених правил безпеки в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, районні адміністрації щодня здійснюватимуть перевірки щодо їх дотримання.

«Сьогодні було запрошено до пані Слічної, керівниці оперативного штабу, керівників всіх ринків Львова. Всі вони отримали чіткий меседж: якщо, боронь Боже, будуть якісь випадки антисанітарії, якщо не будуть дотримуватись дистанції 2 метри, не будуть використовувати відповідні рукавиці та маски – ринок буде закритий негайно. Контроль за ринками відбуватиметься тричі на день. Керівники ринків повинні забезпечити миття, дезінфекцію, все, що необхідно для того, щоб рівень безпеки був на високому рівні», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Також додамо, що сьогодні міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо роботи громадського транспорту на час карантину. Відповідно, до постанови Кабінету Міністрів України у громадському транспорті (автобуси, трамваї і тролейбуси) перевозитимуть лише по 10 пасажирів.

Як відомо, станом на 18 березня з підозрою на коронавірус у Львові було госпіталізовано 25 людей, детальніше про це читайте тут. Вже згодом стало відомо, що у чотирьох пацієнтів виявили грип, відтак зняли підозру на коронавірус. А потім госпіталізували ще трьох мешканців Львівщини з підозрою на коронавірус. Відтак станом на зараз у інфекційній лікарні загалом є 24 таких пацієнти.

Станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.