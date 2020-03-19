Карантин у Львові: патрульні склали 5 протоколів на водіїв маршруток

Патрульні розпочали перевиручку пасажирських перевезень під час карантину у Львові. За половину дня 19 березня копи склали 5 протоколів на водіїв автобусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Як повідомляється, 19 березня екіпажі патрульної поліції виїхали на перші відпрацювання. В основному робота патрульних спрямована на профілактику серед населення.

«Пояснюємо, чому так відбувається, підказуємо, як потрібно, робимо зауваження. Злісних порушників, які на зауваження інспекторів не реагують, притягуємо до відповідальності. Так сталося на вулиці Сяйво, де водій маршрутного транспортного засобу замість дозволених 10 пасажирів перевозив 24. Патрульні склали на нього протокол за порушення правил щодо карантину людей», – зазначають патрульні.

Загалом по місту Львову станом на 13 годину поліцейські вже склали 5 протоколів за відповідною статтею, які направлятимуть в суд для прийняття кінцевого рішення.

Нагадаємо, 18 березня міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо роботи громадського транспорту на час карантину. Відповідно, до постанови Кабінету Міністрів України у громадському транспорті (автобуси, трамваї і тролейбуси) перевозитимуть лише по 10 пасажирів.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні вже є 16 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 29 людей, троє з них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають в лікарні. Важкохворих серед них немає, стан усіх пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої тяжкості.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.

Фото: патрульна поліція Львівщини