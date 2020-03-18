Коронавірус проник до всіх країн Європи

Чорногорія стала останньою країною в Європі, в якій офіційно підтвердили випадки нового коронавірусу, передає УП.

Уряд Чорногорії підтвердив перші два випадки захворювання на коронавірусну хворобу СOVID-19.

За словами прем’єр-міністра країни Дуско Марковіча, пацієнтки – дві жінки, які 12 днів тому прибули до країни зі Сполучених Штатів та Іспанії. Обох госпіталізували.

Раніше Чорногорія, населення якої сягає 620 тисяч людей, закрила свої кордони та зупинила роботу шкіл і закладів харчування у спробі запобігти поширенню хвороби.

Близько 400 людей у країні перебувають на карантині через підозру у контакті з хворими. Всі країни Європи вдаються до безпрецедентних заходів, аби сповільнити поширення коронавірусу. Зокрема, 17 березня Сербія запровадила комендантську годину. Також країни Євросоюзу погодилися закрити зовнішні кордони блоку на 30 днів.

Львівський портал повідомляв, що у світі вже зафіксовано майже 196 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання зафіксовано в Італії (30 506 випадків) та Іспанії (11 312 випадки).

Ззначимо, що станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні. Раніше було відомо про один летальний випадок у Житомирській області. Там померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Водночас на Львівщині госпіталізували вже 22 людей з підозрою на коронавірус. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан усіх хворих – стабільний.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.