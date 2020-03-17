Львів планує закупити корейські тести та шиє костюми біологічного захисту

Львів працює з південнокорейською компанією щодо закупівлі тестів на виявлення коронавірусу. Про це сьогодні, 17 березня, під час позачергової сесії Львівської міськради розповіла очільниця міського штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми працюємо з компаніями щодо закупівлі тестів. Зараз – на контакті з Південною Кореєю. ВООЗ спілкувалася з Центром громадського здоров’я в Києві і зазначила, що рекомендує лише китайські, італійські та південнокорейські тести», — повідомила Галина Слічна.

Ткож вона розповіла про те, що для поповнення статутного капіталу лікарні на Топольній виділено 30 мільйонів, за них купуватимуть апарати штучної вентиляції легень, апарати для визначення газів у крові й інше обладнання, яке є необхідним для боротьби із коронавірусом.

«Наразі у Львові було лише 25 експрес тестів для діагностування захворювання на коронавірус на 5−7-14 день від початку хвороби. Із тих 14 осіб, яких госпіталізували, у двох пацієнтів термін захворювання вже був 5-ти днів, тому їм вчора провели експрес-тест, який не підтвердився», — зазначила Слічна.

Також вона повідомила, що «усі аналізи, які ми збираємо в хворих, передаємо в Київ для обробки на тест-системах. Ті визначають захворювання на 1−3 день від перших проявів симптомів. Якщо там фіксують та підтверджують випадок захворювання, весь цей матеріал скеровується в міжнародну лабораторію на ще одне підтвердження».

Окрім того стало відомо, що зараз у міських лікарнях недостатня кількість одноразових костюмів біологічного захисту. Однак, у співпраці з підприємцями, вдалося домовитись про ще 2000 одиниць додатково. Також наші швейні підприємства перепрофільовуються і починають шити костюми біологічного захисту.

Галина Слічна також додала, що «на сьогодні в міських медичних установах є більше 100 апаратів штучнох вентиляції легень. Однак одномоментно можливо задіяти лише 40, а за потреби — 50 апаратів ШВЛ».

Зазначимо, що через коронавірус у всіх пологових Львова заборонили відвідування породіль та партнерські пологи. В усіх лікарнях на території області призупинили планову госпіталізацію.

У ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали уже 14 людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.