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Лікарі розповіли про стан 19-річного львів’янина, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус

Наталя Дуляба

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19-річного студента, який напередодні повернувся до Львова із Китаю, госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. Хлопець скаржився на кашель і нежить, тож медики провели низку аналізів. Зараз його стан задовільний. Про це Львівському порталу повідомили в Українському лікарському товаристві у Львові.

 

Хлопцю провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним. Також медики зробили повторні контрольні аналізи, які відправили в обласний лабораторний центр та Центр громадського здоров’я МОЗ.

Як водночас розповів заступник керівника Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут, 19-річний львів’янин приїхав до Львова вночі 27 січня. З Китаю він прилетів у Варшаву, а звіти їхав автобусом.

Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку».

«Сказати, чи це дійсно коронавірус, зараз неможливо. Але симптоматики, яка би говорила про тяжкий респіраторний синдром, немає. У пацієнта навіть температури нема, а хворий він із 23 січня. Та береженого Бог береже. У тій ситуації ми себе підстрахували, провели експрес-аналіз на грип, він негативний. Також повторно відібрані проби, які будуть досліджуватись ще більш детально», – зауважив Олег Когут.

Зараз хлопець почувається краще, він перебуває в ізольованій палаті інфекційної лікарні. Разом із ним під наглядом медиків – і його матір, яка безпосередньо контактувала із хворим.

Також медики хочуть обстежити й інших людей, які мали контакт із пацієнтом, – водія автобуса, пасажирів, таксиста.

Зазначимо, коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Станом на 27 січня ним заразились майже 3000 людей, ще 81 особа загинула.

Водночас у Міністерстві озорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Відео: Віка Балицька

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