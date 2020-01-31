До інфекційної лікарні госпіталізували ще одного чоловіка, який повернувся з Китаю: він перебуває в ізоляторі

У Львові вже другого чоловіка, який повернувся з туристичного відпочинку з Китаю, госпіталізували до спеціального боксу у Львівській обласній клінічній лікарні з ознаками гострого распіраторного захворювання. На сьогодні його стан є задовільний. Про це сьогодні, 31 січня, під час брифінгу розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає Львівський портал.

За його словами, на сьогодні у Львові є дві особи, які повернулися з Китаю та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого распіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Його госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік, як розповів Андрій Васько, також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він має легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

«Обом особам провели експрес-тести на грип: вони є негативні. Інші проби та аналізи були відібрані і відіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України. На сьогодні стан здоров’я цих двох осіб – близький до задовільного. Є легкі катаральні ознаки… Чоловіки зараз перебувають у спеціальних боксах в інфекційній лікарні. Там вони будуть до моменту вияснення питання щодо наявності/відсутності коронавірусу. Результати аналізів стосовно цих двох людей матимемо до кінця наступного тижня», – розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА кажуть, пацієнтів, котрі повернулися з Китаю та мають ознаки гострого распіраторного захворювання, госпіталізовуватимуть у Львівську обласну клінічну лікарню. Андрій Васько запевняє, на сьогодні у медзакладі є достатнього місць для госпіталізації. В інфекційній лікарні облаштовані бокси, в яких можуть перебувати хворі. Туди доступ має лише обмежене коло осіб. Всі аналізи проводяться спільно інфекційною лікарнею та лабораторним центром МОЗ. При підозрі на коронавірус їх скеровують до Києва у Центр громадського здоров’я. Деякі аналізи можуть проводитися і за кордоном.

«Наразі є достатньо місць для тих пацієнтів, які звертаються за допомогою після приїзду Китаю або після контакту з потенційно-небезпечними зонами. У випадку, якщо буде потреба збільшити кількість місць, є резервні лікарні, які готові приймати пацієнтів. Але тоді буде йти мова про перепрофілювання певних медзакладів. В нашій інфекційній лікарні є бокси, які працюють за принципом інфекційного контролю та інфекційної безпеки. Вони мають окремий вхід і обмежене коло осіб мають доступ до них. Люди, які мають доступ до цього боксу, забезпечені індивідуальними засобами захисту», – пояснює Андрій Васько.

Він також наголосив, що у відповідності до наказу МОЗ та рекомендації ВООЗ до осіб, які можуть бути потенційно-небезпечні з точки зору поширення коронавірусу, відносяться люди, що повернулися з визначеної провінції Ухань (Китай), мають катаральні ознаки, мали контакт з підтвердженими випадками, та мають грипоподібні симптоми.

Нагадаємо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. Вже від коронавірусу в Китаї померли щонайменше 213 людей, інфекцію вже виявили у 9692 мешканців материкової частини Китаю.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.