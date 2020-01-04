Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змагань, а й виборювали призові місця на турнірах світового масштабу. Вони вписували свої імена в спортивну історію й завдяки власним перемогам прославляли нашу область. Нам справді є ким пишатись, тож Львівський портал розповідає про кращих спортсменів Львівщини 2019 року, а також їхні досягнення.

Упродовж минулого року львівські спортсмени наполегливо й самовіддано працювали, тож прикладені зусилля дали бажаний результат. Так, у 2019-му Львівщина раділа їхнім перемогам у велоспорті, карате, стрільбі з лука, вільній боротьбі, кульовій стрільбі та в інших видах спорту.

За особливі здобутки регіональне відділення Національного олімпійського комітету України щомісяця відзначало кращих спортсменів Львівської області. За рік це звання здобули 14 спортсменів. Серед них були як вже відомі зірки, так і ті, хто лише прокладає власний шлях до спортивного Олімпу. Тож пропонуємо пригадати здобутки наших спортовців за 2019 рік.

Кращою спортсменкою січня визнали велосипедистку Олену Старікову.

Це почесне звання вона здобула завдяки успішним виступам на двох заключних етапах Кубка світу з велосипедного спорту у січні 2019-го. Спортсменка виборола друге місце у спринті (5-й етап Кубка Світу, Нова Зеландія) та друге місце в командному спринті (6-й етап Кубка світу, Гонконг). Відтак за підсумками усіх етапів Старікова здобула «золото» у загальному заліку Кубка світу на треку сезону 2018 /19 (спринт), набравши за підсумками шести етапів загалом 2 100 очок. Водночас у парі з Любов’ю Басовою велогонщиця посіла ще й друге підсумкове місце у командному спринті.

Зазначимо, що це далеко не єдиний результат, який у 2019-му показала 23-річна Олена Старікова. Наприкінці жовтня дівчина стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди). Спортсменка здобула «срібло» в індивідуальному спринті та «бронзу» в гіті (гонці зі стартом з місця на 500 метрів).

У червні на ІІ Європейських іграх, що проходили у Мінську, Старікова виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку. А в листопаді велогонщиця завоювала «бронзу» в спринті на 2-му етапі Кубка світу у Великій Британії.

Відтак за значні досягнення Олену Старікову у 2019 році тричі визнавали кращою спортсменкою Львівської області: у січні, жовтні та в листопаді. Також у січні вона стала кращою спортсменкою України.

Додамо, що Олена Старікова є родом із Харкова, однак представляє саме Львівську область й Збройні сили України. Вона є спортсменкою Львівської школи вищої спортивної майстерності.

У лютому на Львівщині відзначили відразу трьох спортсменів: каратистку Катерину Криву та двійку санкарів Ігоря Стахіва, Андрія Лисецького.

Звання кращого спортсмена місяця 27-річна Катерина Крива здобула завдяки тому, що в ОАЕ виборола «срібло» на 2-му етапі Premier League Karate 1 з куміте (вагова категорія – 50 кг).

Катерина є випускницею Львівського державного університету фізичної культури, дворазовою чемпіонкою Європи, четвертою лауреаткою перших Європейських ігор, неодноразовою призеркою рейтингового міжнародного турніру Premier League. Karate 1, а також володаркою титулу Grand Winner за підсумком цих змагань. У травні 2017 року Катерина Крива була найкращою спортсменкою Львівщини, а згодом – й України.

Зауважимо, що Катерина Крива представляє Львівську школу вищої спортивної майстерності та Збройні сили України.

Своєю чергою санкарі Ігор Стахів та Андрій Лисецький у лютому 2019-го посіли третє місце в загальному заліку національного Кубка світу сезону 2018/2019 серед чоловіків у з’їздах на двомісних санях, а також сьоме місце у командній естафеті чемпіонату Європи (Німеччина, Обергоф).

Також в арсеналі 20-річних спортсменів – четвертий результат на чемпіонаті світу серед спортсменів віком до 23 років, що проходив у січні у Віттенбергу (Німеччина).

Ігор Стахів та Андрій Лисецький є представниками Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності. У 2016-му санкарі брали участь у ІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх у м. Ліллегаммер (Норвегія): Андрій Лисецький змагався у двомісних санях, Ігор Стахів – в одномісних.

За підсумками березня 2019 року кращим кращим спортсменом нашої області обрали стрільця Павла Коростильова. Це звання він здобув завдяки успішному виступі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у хорватському Осієку, де у вправі ПП-3 (пневматичний пістолет) виборов перше особисте та друге командне місце.

Зауважимо, що це не єдине досягнення Павла Коростильова. У вересні він виборов аж вісім медалей на чемпіонаті Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї, який проходив в Італії.

Так, Павло Коростильов здобув три «золота» у стрільбі зі стандартного пістолета на 25-метровій дистанції в особистій першості, у командній стрільбі зі стандартного пістолета на 50 метрів, із револьвера на 25 метрів. «Срібло» він отримав в особистій стрільбі з револьвера, у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 і 50 метрів серед змішаних команд разом із Оленою Костевич (Чернігів) і Оксаною Камінською (Рівне), а також у командній стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. У швидкісній стрільбі з пістолета на дистанції 25 м у Павла Коростильова – третє командне місце.

На ІІ Європейських іграх у Мінську Коростильов здобув «бронзу» з кульової стрільби.

Відтак 22-річного Павла Коростильова торік двічі визнавали кращим спортсменом Львівської області: у березні та вересні.

Зазначимо, що Павло Коростильов – старший сержант Збройних Сил України, вихованець Львівської школи вищої спортивної майстерності. Він є чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор-2014, дворазовим чемпіоном Європи (пістолет) та чемпіоном світу (стандартний пістолет). Також спортсмен виборов ліцензію для України на Олімпійські ігри, що відбудуться в Токіо у 2020 році.

Кращими спортсменами квітня на Львівщині були дві борчині Оксана Лівач та Алла Черкасова, які стали чемпіонками Європи серед жінок.

Так, на чемпіонаті Європи з боротьби, який проходив у квітні в румунському Бухаресті, 21-річна Оксана Лівач принесла Україні перше «золото», виступаючи у вазі до 50 кг. А на початку березня вона стала ще й чемпіонкою Європи серед жінок віком до 23 років.

30-річна Алла Черкасова здобула першість на борцівському Євро у ваговій категорії до 68 кг. Це було перше «золото» чемпіонату Європи серед жінок у її кар’єрі. Також Черкасова виборола «бронзу» на міжнародному турнірі «Дан Колов – Нікола Петров», що проходив у Болгарії.

Зазначимо, ще у 2018 році Аллу Черкасову визнали «Сенсацією року», адже вона стала чемпіонкою світу. Тоді ж борчиня стала кращою спортсменкою Львівщини-2018.

Під час ІІ Європейських ігор, які проходили у червні у Мінську, Оксана Лівач виграла «срібло», а Алла Черкасова – «бронзу». А завдяки успішним результатам на цьогорічному чемпіонаті світу з боротьби (Казахстан) обидві спортсменки вибороли ліцензії на участь в Олімпійських іграх-2020, які проходитимуть у липні-серпні в Токіо.

17-річна Жанна Наумова стала кращою спортсменкою області у квітні 2019-го. Вона у складі команди перемогла на юніорському Кубку Європи зі стрільби з лука, який проходив у Словенії.

На початку року лучниця здобула перемогу на чемпіонаті Європи в особистому старті та посіла друге місце у складі команди.

Зауважимо, Жанна Наумова займається спортом із 3 років. Спробувала власні сили у боксі, вільній боротьбі, карате, тхеквондо, втім у віці 10 років почала займатися стрільбою з лука. Зараз вона є студенткою Львівського училища фізичної культури. У жовтні 2017-го на чемпіонаті світу в Аргентині дівчина особисто виборола ліцензію для участі в Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі. Також із кінця 2017 року входить до складу національної збірної команди України (дорослі).

У 2018 році Жанна Наумова стала переможницею Всесвітньої Гімназіади у складі команди мікс та здобула бронзову медаль у складі команди; відзначилась «бронзою» на юніорському чемпіонаті світу, а також була дворазовою чемпіонкою та призеркою чемпіонатів Європи серед юніорок. На Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року посіла два 9-тих місця – в особистій та командній першості.

У червні Львівщина отримала відразу двох кращих спортсменів місяця. Ними стали борчиня Юлія Ткач і каратист Станіслав Горуна. Цей титул вони здобули завдяки першості на II Європейських іграх у Мінську.

30-річна Юлія Ткач, яка виступає у категорії до 62 кг, на Європейських іграх-2019 принесла першу золоту медаль у скарбничку Львівщини. А в березні борчиня перемогла на міжнародному турнірі «Дан Колов – Нікола Петров», під час якого спортсмени також змагаються за рейтингові бали для отримання ліцензії на Олімпійські ігри.

Натомість 30-річний каратист Станіслав Горуна виборов першість у куміте (категорія – 75 кг) в останній день ІІ Європейських ігор.

Протягом 2019 року Горуна продемонстрував й інші спортивні досягнення, зокрема на етапах всесвітньої серії з карате Прем’єр-ліги (K1 Premier League): взимку спортсмен здобув «бронзу», у квітні – «золото», а в вересні – ще одну «бронзу».

Зазначимо, що Станіслав Горуна є багаторазовим призером чемпіонату Європи, триразовим переможцем серії турнірів K1 PremierLeague і шестиразовим чемпіоном України з карате. А нещодавно Горуна увійшов у п’ятірку кращих світових каратистів за останнє десятиліття.

У липні спортивну першість на Львівщині присвоїли лучникам Георгію Іваницькому та Сергію Макаревичу, які здобули срібну медаль у складі української збірної на 4-му етапі Кубка світу зі стрільби з лука.

На змаганнях, що відбувалися у Берліні, чоловіча збірна команда України складалась і трьох лучників: двох львів’ян Георгія Іваницького й Сергія Макаревича, а також Олексія Гунбіна зі Сум. У командній стрільбі з класичного лука серед чоловіків вони вибороли срібну нагороду.

27-річний лучник Георгій Іваницький є членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів світу та Європи, переможцем міжнародних змагань Гран-Прі, а також багаторазовим чемпіоном України.

А Сергій Макаревич є також представником Збройних сил України. На початку 2019 року він став срібним призером етапу Кубка світу 2019 року, це була перша у кар’єрі лучника медаль Кубка світу.

У серпні кращим спортсменом області обрали п’ятиборця Андрія Федечка. Він разом зі спортсменом Владиславом Ридванським здобув срібну нагороду на європейській першості зі сучасного п’ятиборства.

Андрій Федечко із напарником в естафеті на чемпіонаті Європи-2019 зі сучасного п’ятиборства набрав 1489 очок й таким чином отримав срібну медаль.

Додамо, що 29-річний Андрій Федечко є майстром спорту міжнародного класу з п’ятиборства. У 2015 році посів друге місце на чемпіонаті України, а також третє місце – на чемпіонаті світу у Берліні. Федечко також є лейтенантом Збройних сил України.

Останнім кращим спортсменом Львівщини 2019 року стала каратистка Галина Мельник. Грудневу номінацію вона отримала завдяки здобуттю «бронзи» на заключному етапі Karate1 Premier League, що проходив у Мадриді (Іспанія).

Галина Мельник, змагаючись у куміте у ваговій категорії до 68 кг, перемогла канадійку Меліссу Братіч із розгромним рахунком 3:0. Відтак на останньому етапі престижного турніру львів’янка виборола бронзову медаль.

25-річна Галина Мельник є майстром спорту України з карате. Влітку цього року під час ІІ Європейських ігор у Мінську виборола бронзову медаль. Також у 2019-му спортсменка стала чемпіонкою Європи у командному куміте серед жінок.