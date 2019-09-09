Львівський каратист Станіслав Горуна виборов «бронзу» на міжнародному турнірі в Токіо

В Токіо (Японія) відбувається п’ятий етап елітної серії турнірів з карате – Прем’єр-Ліги Karate1 2019. Один із найкращих каратистів світу, львів’янин Станіслав Горуна виборов бронзову медаль в чоловічому куміте до 75 кг. Про це повідомляє пресслужба НОК у Львівській області.

У «бронзовому фіналі» Станіслав переміг марокканця Яссіна Секурі. А перед тим у півфіналі українець зустрівся з легендою світового карате Рафаелем Агаєвим з Азербайджану. Горуна вів у рахунку 1:0, але через порушення правил «подарував» путівку у фінал Агаєву, якого львівський спортсмен недавно перемагав у фіналі ІІ Європейських ігор в Мінську.

Фото: НОК у Львівській області