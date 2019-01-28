Львівський каратист Станіслав Горуна здобув «бронзу» на етапі Прем’єр-ліги у Парижі

В Парижі 25-27 січня пройшов великий міжнародний турнір з карате сезону 2019 року – перший етап Прем’єр Ліги (K1 Premier League). На цих змаганнях львівському спортсмену Станіславу Горуні вдалось здобути бронзову медаль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України у Львівській області.

У Парижі було представлено 82 країни (776 спортсменів). «Бронзу» на найпрестижнішому турнірі серії K1 Premier League, яким є Paris Open через кількісний та якісний склад учасників, виборов відомий львівський каратист світового масштабу – Станіслав Горуна.

Львів’янин Горуна почергово здолав росіянина (3:0), серба (2:1), голландця (2:2). Але у півфіналі Станіслав, другий номер рейтингу WKF, поступився третьому номеру, японцеві Кену Нішімурі – 0:3, який в результаті виграв «золото» турніру.

Для Станіслава це 5-та медаль із Парижа – у 2014 та 2017 роках Горуна ставав переможцем Paris Open, а у 2015 та 2018 роках піднімався на третю сходинку п’єдесталу.

А У 2019 році пройде ще 6 змагань серії K1 Premier League.

Додамо, що змагання K1 Premier League – топові міжнародні турніри, на які позмагатися за медалі, а заодно і за рейтингові бали для кваліфікації на Олімпійські ігри-2020, приїжджають найкращі спортсмени з усього світу.

Фото: НОК