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Кращою спортсменкою грудня на Львівщині стала каратистка Галина Мельник

Наталя Дуляба

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25-річну каратистку Галину Мельник визнали кращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

 

Каратистка Галина Мельник здобула звання кращої спортсменки грудня на Львівщині завдяки здобуттю «бронзи» на заключному етапі Karate1 Premier League у Мадриді (Іспанія).

«1 грудня минулого року в жіночому куміте до 68 кг 25-річна Галина Мельник у “бронзовому фіналі” з рахунком 3:0 перемогла Меліссу Братіч з Канади», – йдеться у повідомленні.

Кращим тренером у грудні став особистий наставник спортсменки, Заслужений тренер України, головний тренер національної збірної України Антон Нікулін.

Зазначимо, 25-річна львів’янка Галина Мельник є спортсменкою клубу карате «Арей» (Львів). Влітку під час ІІ Європейських ігор у Мінську вона виборола бронзову медаль.

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