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На Львівщині кращим спортсменом вересня став Павло Коростильов

Наталя Дуляба

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За підсумками спортивного вересня-2019 кращим спортсменом Львівщини визнали 22-річного Павла Коростильова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Під час чемпіонату Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї, який нещодавно завершився в Італії, Павло Коростильов виборов аж вісім медалей: три золотих, чотири срібних і одну бронзову.

Спортсмен переміг у стрільбі зі стандартного пістолета на 25-метровій дистанції в особистій першості, у командній стрільбі зі стандартного пістолета на 50 метрів із револьвера на 25 метрів, здобув «срібло» у стрільбі з револьвера (особисто), у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 і 50 метрів серед змішаних команд разом із Оленою Костевич (Чернігів) і Оксаною Камінською (Рівне), а також у командній стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів.

У швидкісній стрільбі з пістолета на дистанції 25 м у Павла Коростильова – третє командне місце. Найкращими тренерами місяця, відповідно, стали Сергій Коростильов та Олександр Камінський.

Зазначимо, що Павло Коростильов – старший сержант Збройних Сил України, вихованець  Львівської школи вищої спортивної майстерності. У вересні 2018 року його вже обирали найкращим спортсменом Львівської області.

У березні цього року Павло Коростильов став чемпіоном Європи з кульової стрільби (пневматичний пістолет).

Торік Коростильов допоміг львівським патрульним спіймати порушника.

Як повідомляв Львівський портал, спортсмен також  виборов ліцензію для України на Олімпійські ігри, що відбудуться в Токіо у 2020 році.

Фото: noc.lviv.ua

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