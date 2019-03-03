Львівська борчиня перемогла на міжнародному турнірі в Болгарії

Львівська борчиня Юлія Ткач – чемпіонка рейтингового міжнародного турніру «Дан Колов – Нікола Петров» у Болгарії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НОК України у Львівській області.

Юлія Ткач здобула перемогу у ваговій категорії до 62кг.

«Дорога до мрії», – так назвала свою перемогу на міжнародному турнірі львівська борчиня. Перемога на «Дан Колов» – це дуже вагома заявка на Токіо-2020. Адже цей турнір – з серії рейтингових, на ньому здобуваються важливі рейтингові бали, за які приїхали змагатися чемпіони та призери світових першостей.

«Це для нас дуже важливі змагання, де ми набираємо рейтингові очки до чемпіонату світу і Олімпійських ігор. Склад учасників був дуже сильним. У фіналі я перемогла чинну чемпіонку світу і господарку турніру!», – прокоментувала вона.

Ще одна представниця львівської школи боротьби – Алла Черкасова (найкраща спортсменка 2018 року на Львівщині) здобула бронзову нагороду у ваговій категорії 68 кг.