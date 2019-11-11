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Львів’янка Олена Старікова здобула «бронзу» на етапі Кубка світу з велоспорту

Вероніка Рой

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Вчора, 11 листопада, в Глазго (Шотландія) завершився другий етап Кубка світу з велоспорту на треку. Блискуче виступила на цих змаганнях львів’янка Олена Старікова, яка зайняла третє місце в індивідуальному спринті, здобувши перемогу у бронзовій дуелі з німкенею Лею Софі Фрідріх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі віділення НОК у Львівській області.

 

Перемогу в цій дисципліні здобула Лі Вай Чже (Гонконг), другою стала Емма Гінце з Німеччини.

У командному спринті Олена Старікова та Любов Басова в Глазго зайняли 14-е місце і тепер Україна займає 6-е місце у світовому рейтингу, яке дає право на олімпійську ліцензію.

Фото: НОК

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